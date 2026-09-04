Nijerya'da petrol hırsızlığı. Ölü sayısı 43'e çıktı

Nijerya 'nın petrol zengini Rivers eyaletindeki Okari İskelesi'nde gece saatlerinde çok sayıda genç petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğu sırada zehirli gaz sızıntısı meydana geldi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, eyaletin Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki olayda çok sayıda genç öldü. Baygınlık geçiren bazı kişiler nehre düşerek kaybolurken, çok sayıda genç ise solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Agabe Blessing Karbalo, hayatını kaybeden ve zehirlenen kişilerin petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Ölü sayısının 43'e yükseldiğini vurgulayan Karbalo, "Olayın ciddiyetini ortaya çıkarmak için soruşturmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.