Nijerya'da seller nedeniyle 2 binden fazla kişi yerinden oldu

Nijerya'nın en kalabalık şehri Lagos'ta süren şiddetli sağanağın yol açtığı seller sebebiyle 2 binden fazla kişi yerinden oldu.

Nijerya'da seller nedeniyle 2 binden fazla kişi yerinden oldu

Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Lagos'un Eti-Osa bölgesinde seller yüzünden onlarca evin su altında kaldığı bildirildi.

İki binden fazla kişinin yerinden olduğu kaydedilen açıklamada, pazar yeri, okullar, hastaneler, dini merkezler ve polis karakolunun da su altında kaldığı ifade edildi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede yıllık ortalama yağış miktarı, bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya hükümeti, 2022'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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