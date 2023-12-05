Nijerya'da  silahlı saldırı: 11 kişi öldü

UIusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletinin Mangu bölgesine gelen kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.



Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, onlarca küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.



Nijerya'nın Plateau eyaleti, son zamanlarda silahlı kişilerin saldırılarına sahne oluyor. Son olarak, 1 Aralıkta eyalette düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

