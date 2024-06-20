Nijerya'da silahlı saldırı: 12 kişi öldü

Katsina-Ala Bölgesi Milletvekili Jonathan Agbidye, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Benue eyaletine bağlı Katsina-Ala bölgesinde saldırı düzenlendiğini bildirdi.



Agbidye, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Çok sayıda kişinin de kaçırıldığını belirten Agbidye, silahlı kişilerin bölge sakinlerinin gıda ürünlerini gasbettiğine dikkati çekti.



Ulusal basındaki haberlerde de Kaduna eyaletine bağlı Kajuru bölgesindeki saldırıda, aralarında bir kadının bulunduğu 6 kişinin öldüğü ifade edildi.



Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.



Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.