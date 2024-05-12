Nijerya'da silahlı saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırılarda 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da silahlı saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti

Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abu Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı çete üyelerinin eyaletin Maradun ve Tsafe bölgelerinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Abubakar, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra verileceğini ifade etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, bölge sakinleri, saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında bölge imamının da bulunduğu çok sayıda kişinin kaçırıldığını kaydetti.

, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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