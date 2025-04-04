Nijerya’da silahlı saldırı: 5 köyde 10 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Bokkos Kültürel Kalkınma Konseyi (BCDC) Başkanı Farmasum Fuddang, yaptığı yazılı açıklamada, Plateau eyaletine bağlı Bokkos bölgesindeki 5 köyde henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.



Fuddang, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.



Eyalette son bir haftada düzenlenen saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Fuddang, çok sayıda kişinin de kaçırıldığını ifade etti.



Saldırıya ilişkin açıklama yapan Plateau Enformasyon ve İletişim Komiseri Joyce Ramnap, eyalet vatandaşlarına sükunet çağrısında bulundu.



Bölgelere güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Ramnap, olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Plateau Polisi ise konuya dair henüz açıklama yapmadı.



Söz konusu eyalette zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor.



Silahlı kişilerin 25 Aralık'ta Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.