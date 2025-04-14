Nijerya'da silahlı saldırı: En az 51 kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta, Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), Plateau Eyaleti’nde birkaç gün süren saldırılarda en az 52 kişinin öldürüldüğünü ve yaklaşık 2.000 kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı. Eyalet, uzun süredir çiftçiler ile hayvan çobanları arasında yaşanan şiddet olaylarıyla biliniyor.



Pazartesi günü, Plateau’ya bağlı Bassa bölgesindeki Zikke ve Kimakpa köylerinde 51 cesedin bulunduğu bildirildi. Saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.



Bölge sakini Joseph Chudu Yonkpa, saldırganların hayvan çobanları olduğunu öne sürerek, “Şu anda toplu cenaze töreni yapılıyor. Halk arasında büyük bir öfke var” dedi.



Polis yetkilileri ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



Jere Nation Youths Development Association adlı yerel gençlik örgütünün sözcüsü Albert Garba Samuel, “Hiçbir topluluk böyle bir travma, kan dökümü ve yıkımı yaşamamalı” sözleriyle tepkisini dile getirdi.



Uluslararası Af Örgütü Nijerya Şubesi (Amnesty International Nigeria), saldırganların köylerdeki evleri yaktığını ve yağmaladığını belirtti. Kuruluş yaptığı açıklamada, “İki hafta önce 52 kişinin öldürülmesinin ardından, bu korkunç saldırıya yol açan affedilemez güvenlik açıkları soruşturulmalıdır,” ifadelerine yer verdi.

ORTA KUŞAK TEHLİKE ALTINDA

Nijerya'nın özellikle Orta Kuşak olarak bilinen iç bölgelerinde son yıllarda artan topluluklar arası şiddet, ülkenin karşı karşıya olduğu en ciddi güvenlik tehditlerinden biri haline geldi.

Çoğunlukla Müslüman çobanlarla ile Hristiyan çiftçiler arasında yaşandığı belirtilen bu çatışmalar, yalnızca etnik ve dini gerilimlerle sınırlı kalmayıp, iklim değişikliği, tarımsal yayılma ve azalan doğal kaynaklar gibi çevresel ve ekonomik nedenlerle de derinleşiyor.