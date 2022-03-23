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Nijerya'da silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 05:51

Nijerya'da silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mart'ta silahlı kişilerin eyaletin Kaura bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının ardından bölgedeki güvenlik güçlerinin arama çalışmaları başlattığını aktaran Aruwan, "Maalesef şimdiye kadar aralarında 2 askerin bulunduğu 34 kişinin cesedine ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Aruwan, saldırıda 200 ev, 32 dükkan, 3 araç ve 17 motosikletin kundaklandığı bilgisini paylaştı.

Eyalette artan şiddet olayları nedeniyle Jema'a ve Kaura bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde 17 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi kaçırılmıştı.

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