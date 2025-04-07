Nijerya’da silahlı saldırılar: 52 kişi öldürüldü

Nijerya’nın kuzeyindeki Plateau eyaletinde son günlerde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 52 kişi öldürüldü, yaklaşık 2 bin kişi yerinden edildi. Eyaletin Bokkos bölgesindeki altı köyde düzenlenen saldırıların sebebi henüz netlik kazanmazken bunun aynı bölgede 100’ü aşkın kişinin öldürüldüğü Aralık 2023’ten bu yana en büyük şiddet olayı olduğu ifade edildi.



Ulusal Acil Durum İdare Kurumu (NEMA), şiddetin boyutunun hafta sonu netleştiğini, 52 kişinin öldürüldüğünün teyit edildiğini, 22 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Pazar günü açıklama yapan NEMA, “silahlı kişilerin vahşi saldırılar” düzenlediğine işaret ederek bunun çok sayıda can ve mal kaybına sebep olduğunu belirtti. Açıklamada, “Bin 820’yi aşkın kişi yerinden edildi. Yerinden edilmiş kişiler için üç kamp kuruldu” ifadeleri kullanıldı.

DEVLET BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, faillerin yakalanması ve “sert bir şekilde cezalandırılması” için talimat verildi.



Etnik ve dini çeşitliliğin olduğu Plateau eyaletinde yaşanan çatışmaların çoğunlukla Müslüman çobanlar ve Hristiyan çiftçiler arasında meydana geldiği haberleri basına yansısa da iklim değişikliği ve tarım alanlarının genişletilmesi dolayısıyla otlakların azalması da önemli faktörler olarak öne çıkıyor.