Nijerya'da silahlı saldırılarda 22 kişi öldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletinin Zangon Kataf bölgesine bağlı bazı köylerine gelen silahlı kişiler etrafa rastgele ateş etti.



Saldırılarda 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.



Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, olayı doğrulayarak saldırıda çok sayıda kişinin kaçırıldığını da söyledi.



Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade eden Jalige, saldırı nedeniyle bölgede 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini kaydetti.



MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI



Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Daha önce saldırılara uğramış bir Nijerya köyü (Nisan 2019, AFP)

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.



Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

BİR AYDA 3 BİNDEN FAZLA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle son bir ayda 3 binden fazla kişi yerinden edildi.



Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletinin güneyindeki Zangon-Kataf ve Kaura bölgelerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle geçen ayda 3 bin 99 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.



Bu süre zarfında yüzlerce kişi hayatını kaybederken 150'ye yakın kişi ise kayboldu.



Bölgelerde saldırılar nedeniyle 290 ev kül oldu ve yüzlerce hayvan da telef oldu.