Nijerya'da son üç ayda 4 binden fazla menenjit vakası görüldü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Nijerya Saha İletişim Sorumlusu Abdulkareem Yakubu, yaptığı yazılı açıklamada, son üç ayda ülke genelinde 4 binden fazla menenjit vakasının kaydedildiğini dile getirdi.



Salgının en çok etkilediği bölgelerin, ülkenin kuzeybatısındaki Kebbi ve Sokoto eyaletleri olduğunu belirten Yakubu, hastalığın her yaştan bireyi etkileyebileceğini, ancak en çok bebeklerde ve çocuklarda görüldüğünü ifade etti.



Yakubu, söz konusu vakaların yüzde 70'inin, MSF tarafından desteklenen sağlık tesislerinde tedavi altına alındığını aktardı.



MSF ekiplerinin, haftalar boyunca salgına karşı mücadele ettiğini kaydeden Yakubu, yüzlerce hastanın tedavi edildiğini ve büyük bir aşılama kampanyasının yürütüldüğünü vurguladı.



Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.



Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.