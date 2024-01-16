Nijerya'da tekne alabora oldu: 8 ölü, 100 kayıp

Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 100 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nijerya'da tekne alabora oldu: 8 ölü, 100 kayıp
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’da tekne faciası yaşandı.

Niger Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Ibrahim Audu bugün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Borgu bölgesinden Kebbi eyaletine giden teknenin Nijer Nehri’nde alabora olması sonucu 8 yolcunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dün meydana gelen kazada kaybolan 100 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Audu, aşırı kalabalık olan teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olduğunu söyledi.

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