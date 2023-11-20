Nijerya'da tekne kazası: 9 kişinin cesedine ulaşıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 16 Kasım'da yolcu taşıyan tekenin alabora olmasının ardından yapılan arama çalışmalarında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nijerya'da tekne kazası: 9 kişinin cesedine ulaşıldı
Nijerya'nın Abia eyaletinde 70'ten fazla ceset bulundu

Nijerya'nın Abia eyaletinde 70'ten fazla ceset bulundu

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Nijer Eyaleti Yardım ve Rehabilitasyon Başkanı Alhaji Salihu Garba, yaptığı açıklamada, 16 Kasım'da Niger eyaletindeki Shiroro bölgesinde yolcu taşıyan teknenin alabora olduğunu anımsattı.

Garba, olayın ardından yapılan kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Olayda çok sayıda kişinin kayıp olduğunu aktaran Garba, bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Niger eyaletinde 16 Kasım'da 30'dan fazla yolcu taşıyan tekne henüz belirlenemeyen sebeple alabora olmuştu.

'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne kazaları yaşanıyor.

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