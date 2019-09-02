Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Abdul Jinjiri gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki Gumel-Kano kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Jinjiri, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Jinjiri, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.