Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Abdul Jinjiri gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki Gumel-Kano kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Jinjiri, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Jinjiri, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.
Nijerya'da trafik kazası: 14 ölü
Anadolu AjansıDünya
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.
Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Abdul Jinjiri gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki Gumel-Kano kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.