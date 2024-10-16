Nijerya'da yakıt tankeri patladı: En az 105 ölü, 50 yaralı

Nijerya'nın kuzeybatısında yakıt tankeri patladı. Patlama sonucunda en az 105 kişinin öldüğü, 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Nijerya'da yakıt tankeri patladı: En az 105 ölü, 50 yaralı

'nın Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, Jigawa'nın Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerde henüz bilinmeyen nedenle meydana geldiğini belirtti.

Adamu, patlamada 105 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altına alındığını söyleyen Adamu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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