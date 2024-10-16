Nijerya'da yakıt tankeri patladı: En az 94 ölü, 50 yaralı

Nijerya'nın kuzeybatısında yakıt tankeri patladı. Patlama sonucunda en az 94 kişinin öldüğü, 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Nijerya'da yakıt tankeri patladı: En az 94 ölü, 50 yaralı

'nın Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, Jigawa'nın Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerde henüz bilinmeyen nedenle meydana geldiğini belirtti.

Adamu, patlamada 94 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altına alındığını söyleyen Adamu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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