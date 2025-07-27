Nijerya'da yolcu teknesi battı, 25 kişi öldü
Nijerya'nın Niger eyaletinde nehirde pazaar giden yolcuları taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Niger eyaletinin Munya bölgesinden pazara gidenlerin bindiği bir tekne Shiroro bölgesinde battı.
Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.
Yetkililer bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne faciaları meydana geliyor.
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