Nijerya'da yolcu teknesi battı, 25 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde nehirde pazaar giden yolcuları taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da yolcu teknesi battı, 25 kişi öldü

'nın Niger eyaletinin Munya bölgesinden pazara gidenlerin bindiği bir Shiroro bölgesinde battı.

Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

Yetkililer bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne faciaları meydana geliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...