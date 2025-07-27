Nijerya'da yolcu teknesi battı: 25 ölü

Niger eyaletinin Munya bölgesinden pazara gitmek için yola çıkanların bindiği tekne, Shiroro bölgesinde battı.

Teknenin batmasıyla birlikte ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise kayboldu.



Niger Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü İbrahim Audu Husseini, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini kaydetti.