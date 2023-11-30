Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 25 ölü, 15 yaralı

Kwara İtfaiye Servisi Sözcüsü Hassan Adekunle, Jebba-Bode kara yolunda akaryakıt yüklü tanker seyir halindeki yolcu otobüsü ve iki araca çarpması sonucu yangın çıktı.



Adekunle, yangında ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını söyledi.



Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Adekunle, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.



Adekunle, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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