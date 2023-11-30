Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 25 ölü, 15 yaralı

Nijerya'nın Kwara eyaletinde akaryakıt tankeri, yolcu otobüsü ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 25 ölü, 15 yaralı
Yakıt tankerinin karıştığı bir kaza sonrası yanan araçlar (Nijerya / 2020, Reuters)

Kwara İtfaiye Servisi Sözcüsü Hassan Adekunle, Jebba-Bode kara yolunda akaryakıt yüklü tanker seyir halindeki yolcu otobüsü ve iki araca çarpması sonucu  çıktı.

Adekunle, yangında ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını söyledi.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Adekunle, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Adekunle, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya, tazminatını ödeyemediği milli takım teknik direktörünü görevden alamıyor

, tazminatını ödeyemediği milli takım teknik direktörünü görevden alamıyor

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...