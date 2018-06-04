Nijerya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Jibrin Baba Ndace yaptığı açıklamada, kimliğini henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından Minna hapishanesinde düzenlenen saldırı esnasında firarın gerçekleştiğini belirtti.
Ndace, 180 mahkumun firar ettiğini ancak 30'unun yakalandığını bildirdi.
Ndace, güvenlik güçlerinin müdahalesi esnasında silahlı gruplarla çıkan çatışmada 1 polisin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Nijerya'da 150 mahkum firar etti
Anadolu AjansıDünya
Nijerya'da cezaevine düzenlenen silahlı saldırı esnasında 150 mahkum firar etti, çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti.
Nijerya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Jibrin Baba Ndace yaptığı açıklamada, kimliğini henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından Minna hapishanesinde düzenlenen saldırı esnasında firarın gerçekleştiğini belirtti.