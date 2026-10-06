Nijerya’daki askeri uçak kazasında 32 kişi öldü

Nijerya ’da meydana gelen uçak kazasında can kaybı sayısı belli oldu. Daha önce askeri helikopter olarak belirtilen hava aracının ATR-42 tipi uçak olduğu aktarıldı. Ondo Eyaleti'ne bağlı Igbokoda'daki Deniz Üssü yakınlarında düşen uçakta bulunan 25’i yolcu, 7’si mürettebat olmak üzere toplam 32 kişi hayatını kaybetti. Uçağın Benin City'den Lagos'a gittiği ifade edildi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, uçakta bulunanlardan kurtulan olmadığını doğrulayarak, "derin üzüntü" duyduğunu ifade etti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Tinubu, "Hava Kuvvetleri Komutanı bana bilgi verdi ve kazanın nedeninin belirlenmesi ve gelecekte benzer olayların yaşanmasının önlenmesi amacıyla Nijerya Hava Kuvvetleri’ne derhal kapsamlı bir soruşturma başlatma talimatı verdim" dedi.

Havacılık Bakanı Festus Keyamo ise, Hava Kuvvetlerine ait ATR-42 tipi uçağın pazartesi günü Benin City'den Lagos'a rutin bir görev için hareket ettiğini ve hava trafik kontrolörlerinin TSİ 11.13’te uçakla irtibatı kaybettiğini söyledi.

Kaza, Nijerya'da son yıllarda meydana gelen en ölümcül hava kazalarından biri oldu. Uçağın enkazı kıyıdaki Igbokoda kenti yakınlarında bulundu.