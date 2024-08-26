Nijerya'daki sel felaketlerinde can kaybı 33'e yükseldi

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı.

Nijerya'daki sel felaketlerinde can kaybı 33'e yükseldi

Jigawa eyaletinden gelen Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar, bölgede günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Abubakar, sel felaketleri nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 33'e yükseldiğini kaydetti.

Selin, eyaletin 14 yerel yönetim bölgesindeki 50 bin kişiyi etkilediğini aktaran Abubakar, 11 bin 500'den fazla evin sular altında kaldığını söyledi.

Tropikal iklim kuşağındaki Nijerya'nın Bauchi eyaletinde de seller nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapmıştı.

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