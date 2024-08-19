Nijerya'daki sellerden 227 bin 500'e yakın kişi etkilendi

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Sözcüsü Ezekiel Manzo, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede devam eden yağışlar nedeniyle 27 eyalette seller meydana geldiğini belirtti.



Manzo, sellerden 227 bin 494 kişinin etkilendiğini kaydederek, 32 bin 837 evin hasar gördüğünü ifade etti.



Seller nedeniyle 16 bin 488 hektar tarım arazisi ve ekinlerin de zarar gördüğünü bildiren Manzo, toplumlara hızlı sel müdahalesi için hazırlıklı olmaları tavsiyesinde bulundu.



Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.