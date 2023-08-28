Nijerya'nın kuzeydoğusunda 14 yılda 23 binden fazla kişi kayboldu

Terör olaylarının yaşandığı Nijerya'nın kuzeydoğusunda 14 yıldır devam eden olaylar nedeniyle 23 binden fazla kişinin kaybolduğu açıklandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 14 yılda 23 binden fazla kişi kayboldu

Uluslararası Af Örgütü (AI) ve Allamin Vakfı Direktörü İsa Sanusi, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde artan Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle binlerce kişinin kaybolduğunu belirtti.

Bölgede 14 yılda yaşanan terör olayları nedeniyle 23 binden fazla kayıp vakasının tespit edildiğini aktaran Sanusi, hükümetin bu kayıp olaylarına karşı sesiz kaldığını ifade etti.

Sanusi, hükümetin bu olaylar karşısındaki sessizliğine ilişkin kampanyalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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