Nijerya'nın Lagos eyaletinde kolera ölümleri artıyor

Lagos Eyaleti Valiliği Sağlık Özel Danışmanı Kemi Ogunyemi, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette kolera salgınının can almaya devam ettiğini belirtti.



Eyalette kolera salgınında vaka sayısının 401'e ulaştığını aktaran Ogunyemi, vakaların Kurban Bayram'ından sonra arttığını ve salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e yükseldiğini kaydetti.



Öte yandan Lagos'ta artan kolera salgını nedeniyle komşu eyaleti Ogun'daki bazı okullarda kırmızı alarm verildi.



Lagos eyalet hükümeti, 13 Haziran'da eyalette 60 kolera vakasının görüldüğünü, salgın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.



Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş ve salgın nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.



KOLERA NASIL BULAŞIR?



"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup vücutta su kaybına yol açıyor.



Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.



Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.



Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.