Nijerya'nın Plateau eyaletinde 13 silahlı çete üyesi öldürüldü

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Aliyu, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette silahlı çete üyelerine karşı operasyonların sürdüğünü belirtti. Aliyu, operasyonlarda 13 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 7 silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydetti.



Operasyonda çete üyelerinin sığındığı kampın imha edildiğini bildiren Aliyu, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.



Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

