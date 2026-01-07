Nikah memuru yapay zeka kullandı, evlilik geçersiz sayıldı

Hollanda'da Zwolle Mahkemesinin 6 Ocak’ta yayımlanan kararında, 19 Nisan 2025’te Zwolle kentinde gerçekleştirilen evlilik töreninde, bir günlük görevle atanan evlendirme memurunun nikah konuşmasını yapay zeka yardımıyla hazırladığı belirtildi.

Kararda, çiftin bir tanıdığı olan ve nikahı kıymak üzere görevlendirilen evlendirme memurunun, çiftin talebi üzerine törenin "daha samimi" olması amacıyla konuşmayı yapay zekaya hazırlattığı ifade edilerek, tören sırasında yapılan beyanların kanunda öngörülen zorunlu unsurları içermediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Mahkeme kararında, bir günlük görevle atanan evlendirme memurunun görev yaptığı törende hazır bulunması gereken Zwolle Belediyesinin resmi evlendirme memurunun da törende bulunduğuna, ancak sürece herhangi bir müdahalede bulunmadığına işaret edildi.

EVLENEN ÇİFT KARARA İTİRAZ ETTİ

Kararda, çiftin 20 Ağustos’ta mahkemeye sunduğu dilekçede, söz konusu hatanın kendi sorumluluklarında olmadığı ve evliliğin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini düşündüklerini belirterek itirazda bulunduğu, mahkemeden evliliklerinin geçerli sayılmasını talep ettiği aktarıldı.

Davaya katılan Zwolle Belediyesinin evlendirme memurunun da savcılığın talebini desteklediği aktarılan kararda, "Mahkeme, evlilik kaydında yer alan evlilik tarihinin çift açısından önemini anladığını kabul etmektedir ancak yasada öngörülen hükümlerin dışına çıkamaz." ifadesine yer verildi.

Mahkeme kararına göre, evlenecek kişilerin Hollanda Medeni Kanunu’nun 1/67. maddesi uyarınca, evlendirme memuru ve tanıklar huzurunda, birbirlerini eş olarak kabul ettiklerini ve yasanın evlilik statüsüne bağladığı tüm yükümlülükleri sadakatle yerine getireceklerini beyan etmeleri zorunlu bulunuyor.