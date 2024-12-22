Nikah memurundan ebeveyne: Hindistan'ın çocuk gelin mücadelesi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki yasadışı çocuk evliliklerine yönelik baskının yaklaşık 5 bin tutuklamayla sonuçlandığı ve son polis operasyonunda 416 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Assam eyaleti başbakanı Himanta Biswa Sarma, “Bu sosyal kötülüğü sona erdirmek için cesur adımlar atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



“Çocuk yaşta evliliğe karşı mücadele sürüyor” diyen yetkililer, gece boyunca baskınlar düzenlendiğini ve tutuklananların pazar günü mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

220 MİLYON ÇOCUK GELİN VAR



Birleşmiş Milletler'e göre Hindistan 220 milyondan fazla çocuk geline ev sahipliği yapıyor, ancak çocuk evliliklerinin sayısı bu yüzyılda önemli ölçüde azaldı.



Assam eyaleti daha önce Şubat 2023'te başlayan evliliğin iptali çalışmalarında, aralarında evli çiftlerin ebeveynleri ve reşit olmayanların nişanlanmasına imza atan nikah memurlarının da bulunduğu binlerce kişiyi tutuklamıştı.



Bu olayla birlikte tutuklananların sayısı 4 bin 800'ü aştı.

MALİ GÜVENCE İÇİN EVLENDİRİLİYORLAR

Hindistan'da yasal evlilik yaşı 18 ancak özellikle yoksul kırsal bölgelerde milyonlarca çocuk daha küçük yaşta evlendiriliyor.



Pek çok ebeveyn, mali güvencelerini arttırmak umuduyla çocuklarını evlendiriyor.

ERKEN YAŞTA EVLİLİĞİN SONUÇLARI YIKICI



Sonuçlar yıkıcı olabiliyor; kız çocukları kocaları için yemek ve temizlik yapmak üzere okulu bırakıyor ve genç yaşta doğum yapmaktan kaynaklanan sağlık sorunları yaşıyor.



Hindistan'ın en üst mahkemesi, 2017 yılında verdiği dönüm noktası niteliğindeki bir kararda, reşit olmayan bir eşle cinsel ilişkiye girmenin tecavüz sayılmasını kabul etmişti.