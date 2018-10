BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e verdiği destekle bilinen Haley, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ortak basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Haley'in istifasını duyurmasının ardından İsrailli yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi.



İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, yazılı açıklamasında, tüm İsrail halkı adına Haley'e teşekkür ederek, "Büyükelçi Haley, ABD'nin Ortadoğu ve İsrail'e yönelik politikalarının tavizsiz bir savunucusuydu ve bölgemizin güvenliğini korumaya yönelik açık hakkımıza olan desteğinden asla vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Haley'e bundan sonraki hayatında başarılar dilerken, "BM'deki 'iki yüzlülüğe' karşı verilen amansız mücadeleye öncülük ettiği için Büyükelçi Haley'e teşekkür ederiz." mesajını verdi.



"HER ZAMAN İSRAİL'İN DOSTU OLARAK KALACAKSIN"



İsrail ordusunun Twitter hesabından Nikki Haley’in fotoğrafıyla yayımlanan mesajda ise, "Büyükelçi Haley'e BM'deki hizmetlerinin yanı sıra İsrail'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. İsrail ordusundaki görevli askerler sizi selamlıyor." ifadelerine yer verildi.



İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"İsrail'in BM'deki statüsünde değişikliğe yol açan desteğiniz için teşekkürler. Her zaman İsrail Devleti için gerçek bir dost olarak kalacaksın."



"HALEY'İN İSTİFASI BİR KAYIP"



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nin istifa haberine geniş yer ayıran İsrail basını, yerine gelecek ismin Haley'in yerini doldurup dolduramayacağını tartışıyor.



Times of Israel gazetesinde yayınlanan "Nikki Haley’nin ayrılışıyla İsrail BM'deki en sadık müttefikini kaybediyor" başlıklı makalede, Haley'in ABD'nin önceki BM daimi temsilcilerine göre İsrail’e daha fazla odaklandığı ifade edildi.



Makalede, Haley'in başta topraklarından sürülen Filistinli mültecilerin vatanlarına dönme hakkı olmak üzere birçok konuda İsrail'in yanında yer aldığı vurgulandı.



Jerusalem Post gazetesi ise konuya ilişkin analiz haberinde, "Haley'in istifası bir kayıp ama ABD yönetimi hâlâ İsrail yanlısı" başlığını kullanıldı.



Haley'in BM'de İsrail karşıtı görüşlere karşı mücadele ettiği ve Trump'ın ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına verdiği destek hatırlatılarak istifasının İsrail için bir kayıp olduğu ifade edildi.



Haberde ayrıca, Amerikan Yahudilerinin büyük bölümünün Trump'ın İsrail politikasından memnun olduğu ancak ABD Başkanı'nın davranışlarından ve yönetim tarzından rahatsızlık duyması sebebiyle Trump'ın yerine Haley'i başkan olarak görmek istediği kaydedildi.



Haaretz gazetesinde yer alan haberde ise İsrail taraftarları için Nikki Haley'in Trump yönetimindeki en popüler yönetici olduğuna dikkat çekildi.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nin birçok defa İsrail'i savunduğu, Filistin tarafını ise sık sık eleştirdiği hatırlatılan haberde, Haley'in görevde olduğu 18 ayda 2 defa Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nde konuşma yaptığı da kaydedildi.



İSRAİL'İN YANINDA FİLİSTİN'İN KARŞISINDA YER ALDI



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Yahudilerce çok sevilmesinin başlıca nedeni olarak Filistin-İsrail meselesinde İsrail'den yana takındığı tavır gösteriliyor.



Göreve geldiği günden bu yana açıkça İsrail'in yanında yer alan Haley'in bir Yahudi lobi kuruluşunun toplantısında, BM'de Filistin konusunda girişimleri engellerken İsrail karşıtı teklifleri "topuklu ayakkabılarıyla tekmeleyip geri gönderdiğini" yönündeki konuşması hafızalardaki tazeliğini koruyor.



Trump yönetiminde İsrail'in en güçlü savunucularından biri olan Haley, ''ikiyüzlü'' ve ''İsrail'e karşı kronik ön yargılı'' olmakla suçladığı BM İnsan Hakları Konseyi'nden ABD'nin ayrılmasında başı çekti.



Haley, Trump yönetiminin ''Kudüs'ü İsrail'in başkenti'' olarak tanıması, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve ABD'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) verdiği finansal desteği kesmesi kararlarının da güçlü savunucusu oldu.



Nikki Haley, dün ABD Başkanı Trump ile yaptığı ortak basın toplantısında BM'deki görevini yıl sonunda bırakacağını açıklamıştı.