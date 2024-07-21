Su altındaki tarih! Nil Nehri'nde Mısır firavunlarına ait oymalar bulundu

Mısır'daki arkeologlar, Nil Nehri'nde yaptıkları bir dalış sırasında, hiyeroglif yazıtların yanı sıra, birkaç antik Mısır firavununun tasvirlerinin yer aldığı kaya oymaları keşfettiler.



Fransız-Mısır ortak ekibi, oymaları Aswan'ın güneyinde, 1960 ile 1970 yılları arasında Aswan Yüksek Barajı inşa edildiğinde sular altında kalan bir alanda buldu.

SULAR ALTINDA KALAN TARİH



Su baskınından önce, UNESCO tarafından bölgeden mümkün olduğunca çok arkeolojik kalıntıyı kaydetmek ve taşımak için büyük bir çaba gösterildi. Ancak birçok eser zamanında taşınamadı ve kısa süre sonra inşaat projesi nedeniyle sular altında kaldı.



Aswan, eski Mısırlılar için önemliydi çünkü zaman zaman ülkenin güney sınırına yakındı ve yakınlarda bir dizi önemli tapınak bulunuyordu.



Bunlar arasında, her biri yaklaşık 21 metre boyunda olan Ramses II'nin dört devasa heykelinin bulunduğu bir yer olan Abu Simbel de yer alıyor.

ESERLERİN TESPİT SÜRECİ SÜRÜYOR



Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, ekibin çalışmasının şu anda su altında bulunan yazıtları ve oymaları tespit edip kaydetmeyi amaçladığını duyurdu.



Bunu yapmak için ekip üyeleri kalıntılara dalıyor ve bunları fotoğraf, video ve fotogrametri kullanarak kaydediyor. Fotogrametri, bir nesnenin daha sonra dijital 3B modelini oluşturmak için kullanılabilecek düzinelerce fotoğrafını çekmeyi içeren bir teknik.