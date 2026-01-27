Nipah virüsü yayılıyor mu? Asya alarmda, havalimanları önlem alıyor

Hindistan’da görülen yeni Nipah virüsü vakaları Asya genelinde alarma yol açarken, uzmanlar hastalığın yüksek ölüm oranı ve insandan insana bulaşma riski nedeniyle erken teşhis ve karantinanın hayati önem taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Son olarak Çin devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, ülkede Nipah virüsü ile enfekte olduğu tespit edilen kimsenin bulunmadığı ancak virüsün başka ülkelerden taşınmış olabileceği belirtildi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 90'A ÇIKIYOR



Hindistan Tabipler Birliği eski başkanı ve Kerala Araştırma Birimi Koordinatörü Dr. Rajeev Jayadevan, yayımladığı video mesajda Nipah virüsünün yarasalardan insanlara bulaşabildiğini ve ağır beyin enfeksiyonu ya da zatürreye yol açarak çok yüksek ölüm oranlarına neden olabildiğini söyledi

Jayadevan, “Nipah virüsü yarasalar arasında serbestçe dolaşıyor ve onlara zarar vermiyor. Ancak insanlar yarasalarla doğrudan ya da dolaylı temas ettiğinde virüs insana sıçrayabiliyor. Bu durumda ağır beyin iltihabı ya da zatürre gelişebiliyor. Ölüm oranı yüzde 73 ile yüzde 91 arasında değişiyor.” dedi.

Hastalığın ilk belirtilerinin ateş, baş ağrısı ve vücut ağrıları olduğunu belirten Jayadevan, ilerleyen vakalarda nöbet, bilinç kaybı, felç ve komaya kadar varan tablo görülebildiğini vurguladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA RİSK ALTINDA

Nipah’ın yakın temas ve vücut sıvıları yoluyla insandan insana bulaşabildiğine dikkat çeken uzmanlar, sağlık çalışanları ve hasta bakıcılarının da risk altında olduğunu söylüyor.

İlk vakanın çoğu zaman teşhis konulmadan önce ağırlaştığı ya da hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu durum da virüsün fark edilmeden yayılmasına yol açabiliyor.

Erken teşhis, hastanın izolasyonu ve maske-eldiven gibi standart önlemlerle tedavi hayati önemde. En kritik adım ise temaslı takibi. Nipah, Covid-19 kadar hızlı yayılmıyor ancak temaslı takibi yapılmazsa ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

AŞI VE TEDAVİSİ YOK

Nipah virüsüne karşı onaylanmış bir aşı ya da etkili bir antiviral tedavi bulunmuyor. Nipah’ın hayvanlardan insanlara geçen “zoonotik” hastalıklar grubunda yer aldığını hatırlatan uzmanlar, kuduzun da bu gruba giren bilinen bir örnek olduğunu belirtiyor.

HİNDİSTAN'DAKİ VAKALAR ASYA'DA ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde görülen Nipah virüsü vakaları, bölge ülkelerinde endişeye yol açtı. Batı Bengal bağlantılı bir özel hastanede en az beş vakanın doğrulandığı, bunların bir kısmının sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

Enfekte olanlardan birinin durumunun kritik olduğu, yaklaşık 110 temaslının ise karantinaya alındığı açıklandı.

Vakaların ardından Tayland, Batı Bengal’den uçuşların geldiği Bangkok ve Phuket’teki üç havalimanında yolcular için tarama ve sağlık beyanı uygulamasını başlattı. Nepal de Katmandu Havalimanı ve Hindistan kara sınırlarında kontrolleri sıkılaştırdı.

DSÖ: SALGIN POTANSİYELİ TAŞIYOR

Nipah virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 ve Zika gibi patojenlerle birlikte “öncelikli hastalıklar” listesinde yer alıyor. Virüsün kuluçka süresi dört ila 14 gün arasında değişiyor.

Belirtiler hafif seyredebildiği gibi, ağır vakalarda beyin iltihabı ve zatürre gelişebiliyor.

GEÇMİŞ SALGINLAR VE HİNDİSTAN'DA SON DURUM

İlk Nipah salgını 1998 yılında Malezya’da domuz çiftçileri arasında görüldü, daha sonra Singapur’a yayıldı. Salgında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bir milyon domuz itlaf edildi. Bangladeş’te ise 2001’den bu yana 100’den fazla ölüm kaydedildi.

Hindistan’da Nipah vakaları daha önce 2001 ve 2007’de Batı Bengal’de, 2018 ve 2023’te ise Kerala’da görüldü. Kerala’daki 2018 salgınında 19 vakadan 17’si yaşamını yitirdi.

BÖLGE ÜLKELERİ TEYAKKUZDA

Şu ana kadar Hindistan dışına taşan bir vaka bildirilmedi. Ancak Tayland, Nepal ve Tayvan gibi ülkeler önlemleri artırmış durumda. Tayvan yönetimi, Nipah virüsünü “Kategori 5” hastalıklar listesine almayı değerlendiriyor. Bu kategori, acil bildirim ve özel kontrol önlemleri gerektiren nadir ve yüksek riskli enfeksiyonları kapsıyor.