Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Carlos Ghosn, yaklaşık bir ay önce kefaletle serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı.



Kyodo'nun haberine göre, Tokyo'da savcılar Ghosn'un görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.



Savcılar, Ghosn'a Nissan'ı 5 milyon dolarlık bir zarara uğrattığı suçlamasını yöneltti.



Ghosn'un sözcüsü yaptığı açıklamada, bugünkü gözaltının keyfi olduğunu öne sürdü.



Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn, geçen ay başında 108 günün ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.



Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.



Nissan Motor ve Mitsubishi Motors, Ghosn'un görevine son vermişti



Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.



Nissan'ın 20 yıl boyunca Üst Yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.



Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil sert yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu.



Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım'da Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.



Renault Grubu Yönetim Kurulundan 21 Kasım'da yapılan açıklamada da grubun menfaatlerinin korunması ve faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla geçici yönetim önlemlerini kabul ettiği duyurulmuştu.



Carlos Ghosn yerine Thierry Bollore'nin geçici süreyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Ghosn'un geçici olarak görev ehliyetini kaybettiği ancak halen Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev unvanlarını koruduğu bildirilmişti.



Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım'da son vermişti.



Mitsubishi Motors'dan 26 Kasım'da yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.