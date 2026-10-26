Nobel alamayan Trump öfkeli: "Norveç'ten hiç kimseyi ülkemde istemiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump , Michigan eyaletinde düzenlediği seçim mitinginde Norveç 'i hedef aldı.

Trump, Oslo merkezli komitenin kendisine Nobel Barış Ödülü vermemesini gerekçe göstererek Norveç'i ağır ifadelerle niteledi ve bu ülkeden gelecek göçmenleri ABD'de istemediğini söyledi.

Gelecek hafta yapılacak ara seçimler öncesinde Port Huron kentinde seçmenlerine hitap eden Trump, Fransa'daki sokak olaylarını göç politikalarına bağladı.

Konuşmasında bazı ülkelerden göçmen kabul edebileceğini dile getiren Trump, "Bana Nobel Ödülü vermediler... Bu yüzden Norveç'ten hiç kimseyi istemiyorum." dedi.

DAHA ÖNCE DÖRT ÜLKE İÇİN KULLANMIŞTI

Trump, konuşmasının devamında Norveç için geçmişte Haiti, Libya, Somali ve Yemen için de sarf ettiği kaba hakaret ifadesini tekrarladı. Trump, "Norveç aslında berbat bir ülkeye dönüştü." değerlendirmesini yaptı.

Trump yönetiminin Norveçli göçmenlere yönelik yeni bir resmi politika hazırlığı içinde olduğuna dair ise herhangi bir işaret bulunmuyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Norveç, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla bakımından dünyanın en yüksek gelirli ülkeleri arasında yer alıyor.

Norveç Varlık Fonu da 2026 yılının ilk yarısında 1,75 trilyon Norveç kronu (yaklaşık 184,3 milyar dolar) ile rekor kâr açıklamıştı.

Norveç Dışişleri Bakanlığı ile Norveç Nobel Komitesi temsilcileri, mesai saatleri dışında yapılan yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.