Nobel Barış Ödülü sahibini buluyor: Trump'ın kazanma şansı ne?

Norveç’in başkenti Oslo’daki Nobel Enstitüsü’nde bugün düzenlenecek basın toplantısıyla 2025 Nobel Barış Ödülü sahibini bulacak.

Bu yıl ödül etrafındaki en büyük tartışmalardan biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini “dünyada savaşları bitiren lider” olarak öne sürmesi oldu.

Nobel Barış Ödülü; barışın teşviki, çatışmaların çözümü ve insan haklarının korunması alanlarında önemli katkılarda bulunan kişi veya kurumlara veriliyor. Adayları Norveç Nobel Komitesi belirliyor ve ödül her yıl ekim ayında açıklanıyor.

TRUMP'IN NOBEL ARAYIŞI

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre ise ABD Başkanı Trump’ın aylar süren kamuoyu kampanyası pek ikna edici görünmüyor.

Washington Post anketine göre, Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı bile Trump’ın Nobel’i hak etmediğini düşünüyor.

Amerikalıların genelinde bu oran yalnızca yüzde 22.

GAZZE'DE BARIŞ İHTİMALİ GÜÇLENDİRDİ

Ancak Gazze’deki ateşkes anlaşması, Trump’ın Nobel şansını az da olsa artırmış görünüyor. Her ne kadar bu gelişme bu yılki ödül takvimine yetişmese de, bazı tarafsız dış politika uzmanları ve hatta Trump eleştirmenleri, olası bir “gelecek yıl Nobel’i” ihtimalini daha ciddi değerlendirmeye başladı.

New York Times muhabiri David Sanger, “Eğer bu barış planı ilerlerse, Trump’ın da geçmişte Nobel almış dört ABD başkanı kadar meşru bir iddiası olabilir” yorumunu yaptı.

Yine de Trump’ın Nobel arayışı, kendi icraatlarından kaynaklı ciddi engellerle karşı karşıya.