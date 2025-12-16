Nobel Barış Ödülü'nü kazandı, kaçarken omurgasını kırdı

Nobel Barış Ödülü sahibi ve Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun, geçen hafta gizlice Venezuela'dan çıkıp Norveç’e giderken omurga kırığı yaşadığı bildirildi.

Machado daha önce, Oslo’da Nobel ödülünü almak için çıktığı yolculuk sırasında hayatından endişe ettiğini belirtmişti.

Norveç’in Aftenposten gazetesi, yaralanmanın yüksek dalgalarda seyreden küçük bir balıkçı teknesiyle yapılan riskli deniz yolculuğu sırasında meydana geldiğini yazdı. Gazete, Machado’nun Oslo Üniversitesi Hastanesi’nde (Ulleval) doktorlar tarafından muayene edildiğini aktardı.

Oslo’ya perşembe günü sabah erken saatlerde ulaşan 58 yaşındaki Machado, çeşitli vesilelerle doktora görünmek istediğini söylemiş ancak sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı. Çarşamba günü yapılması planlanan Nobel Barış Ödülü törenine geciktiği için katılamadı.

Yaşadığı kırığa rağmen Machado, otele varışının ardından destekçilerini selamlamak için bariyerleri aşarak dışarı çıktı.

MADURO'DAN İLK TEPKİ

Machado, Temmuz 2024’teki Venezuela seçimlerinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun hile yaptığını savunuyor. Uluslararası toplumun büyük bölümü de bu iddiayı destekliyor. Seçimlerden men edilen Machado, Ağustos 2024’ten bu yana ülkede gizlenerek yaşıyordu.

Maduro isetelevizyon programında Machado’nun yaralanmasına şüpheyle yaklaşarak sert ifadeler kullandı. “Omurgasının kırık olduğunu söylüyor. Kırık olan onun beyni ve ruhu çünkü o bir şeytan. Venezuela’dan ve sizden nefret ediyor.” dedi.

ÜLKEDEN ÇIKMAK İÇİN PERUK TAKTI, KILIK DEĞİŞTİRDİ

Caracas yönetimi, Machado’nun ülkeyi terk etmesi halinde firari sayılacağını açıklamıştı. Muhalif lider, Venezuela’dan nasıl çıktığına dair çok az ayrıntı paylaştı. Basında yer alan bilgilere göre Machado, peruk ve kılık değiştirerek Caracas’tan kuzey kıyılarına ulaştı ve 10 kontrol noktasını fark edilmeden geçti.

Machado’nun ülkeden çıkarılmasına yardım eden operasyonun “Golden Dynamite” adıyla yürütüldüğü ve küçük bir balıkçı teknesiyle gerçekleştirildiği öne sürüldü.