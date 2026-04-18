Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a hediye etmişti. "Hiç pişman değilim"

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ocak ayında Nobel Barış Ödülü’nü sembolik olarak ABD Başkanı Donald Trump ’a vermesinden dolayı “hiç pişman olmadığını” söyledi.

Madrid’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Machado, “Dünyada bir lider var ki kendi vatandaşlarının hayatını Venezuela’nın özgürlüğü için riske attı.” ifadelerini kullandı.

TRUMP'A SEMBOLİK ÖDÜL

Machado, Nobel ödülünü Trump’a, Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede sunmuştu. Bu görüşme, Trump’ın ABD güçlerine Karakas’a operasyon düzenleme ve Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu ele geçirme talimatı vermesinden iki hafta sonra gerçekleşmişti.

Norveç Nobel Komitesi, Machado’nun ödülü Trump’a vermesinin ardından yaptığı açıklamada, Nobel Barış Ödülü’nün temsil ettiği unvanın “geri alınamayacağını, paylaşılamayacağını veya başkasına devredilemeyeceğini” vurguladı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Machado, Trump’ın Maduro’nun yakalanmasına yönelik askeri operasyonunun Venezuelalılar için unutulmayacak bir adım olduğunu belirterek, bu nedenle kararından geri dönmeyeceğini söyledi.

Bir süre saklandıktan sonra Aralık ayında Venezuela’dan ayrılan Machado, ülkesine dönüşünü Washington ile koordinasyon içinde planladığını açıkladı. ABD’nin Venezuela’da demokratik geçiş sürecinde “kilit rol oynadığına” inandığını ifade etti.