Nobel Barış Ödülü'nün ardından ABD'den UCM'ye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio , Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Rubio sosyal medya hesabından "Başkan Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin üyesi olmadıklarını ve bu mahkemenin Amerikan vatandaşları üzerinde herhangi bir yetkisinin olduğunu kabul etmediklerini vurgulayan Rubio, UCM'nin herhangi bir noktada bu tür bir adım atmasını engellemek için yaptırım kararı aldıklarını belirtti.

Rubio, "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." dedi.

ABD'li Bakan, "Bunu yapmazlarsa ABD, Amerikalılar artık tehdit altında kalmayana kadar UCM'yi adım adım yıkmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

ABD'nin söz konusu yaptırım kararını, mahkemenin eski yargıçlarından ve kısa süre önce, "İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği" sonucuna varan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunun hazırlanmasını yöneten Pillay'ın Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından birkaç saat sonra açıklaması dikkati çekti.

Mahkeme, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise söz konusu karara şiddetle itiraz etmiş ve kararı tanımadığını dile getirmişti.

Washington yönetimi, ağustos ayında mahkeme Başkanı Tomoko Akane de dahil olmak üzere UCM yargıçlarına ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rubio'nun Mahkemeye karşı yürüttüğü kampanyanın kendisini değil İsrail Başbakanı Netanyahu'yu korumak amacıyla yürütüldüğünü belirtmişti.

8 ÜLKEDEN ABD'NİN KARARINA TEPKİ

UCM'nin kurucu sözleşmesi Roma Statüsü'ne taraf olan İngiltere, Kanada, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Hollanda dışişleri bakanları, ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulama kararına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin, UCM'nin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve bütünlüğüne yönelik süregelen ve sarsılmaz desteği yeniden teyit ettiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"UCM'nin kararlı destekçileri olarak, ABD tarafından mahkemeye uygulanacağı açıklanan yaptırımlardan üzüntü duyuyor ve bunlara güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. Mahkemenin, Roma Statüsü kapsamındaki görevini yerine getirmeye devam edebilmesi için bu tür tedbirlere karşı hazırlık amacıyla yürüttüğü çalışmaları takdirle not ediyor ve mahkemenin bunu yapabilmesini sağlama konusundaki sarsılmaz desteğimizin altını çiziyoruz."

BM'DEN KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin UCM yaptırım uygulama kararını kınayarak, "Bugünkü karar, UCM'nin kilit bir rol oynadığı uluslararası ceza adaletine yönelik ortak çabalara ciddi bir darbe vurmaktadır." dedi.