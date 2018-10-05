Her yıl verilen Nobel Barış Ödülü'nün 2018 sahibi kısa bir süre içerisinde açıklanacak. 331 adayın bulunduğu liste kamuoyuyla paylaşılmıyor. Ancak aday gösterilen bazı isimler daha önce basına sızmıştı.

Barış Ödülü için en çok dillendirilen isimlerin başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in geliyor. İki liderin Kore Yarımadası'nda uzlaşının sağlanması için büyük çaba sarf ettiği belirtiliyor. Öte yandan Kim Jong-un'ın insan hakları ihlali dosyası da kabarık.

Babasından koltuğu alan Kim, göreve geldiği dönemden beri ülkesinde işkence, suikast gibi birçok ihlale izin verdiği suçlamalarına maruz kalıyor. Malezya'da suikaste uğrayan üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın ölüm emrini de Kuzey Koreli liderin verdiği iddia edilmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ise olimpiyat oyunları ve iki Kore'nin zirvesi sırasındaki tutumu nedeniyle barış için önemli adımlar attığını kanıtlamış durumda.

DONALD TRUMP ÖDÜL ALABİLİR Mİ?

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen tartışmalı isimlerin başında ABD Başkanı Donald Trump geliyor. Trump'ın Kore zirvesi için çaba sarf etmesi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya gelmesi küresel barışa en çok katkı yapan olayların başında gösteriliyor.

Bizzat eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı'nın ödülü hakettiğini söylemişti.

NADİA MURAD

DAEŞ'in zulmüne uğrayan Ezidi Nadia Murad örgütten kurtulduktan sonra insan hakları için çalışmalara başladı. Genç kadın daha önce de ödüle aday gösterilmişti ancak Nobel Komitesi ödülü başkasına vermişti.

Bahis sitelerine göre ödülün diğer öne çıkan isimleri arasında Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistanlı blogger ve aktivist Raif Badawi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Etiyopya ile Eritre arasındaki çatışmayı sonlandıran Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet, dünya genelinde haksızlığa, tecavüze ve zorbalığa uğrayan kadınların hikayelerini paylaşması için başlatılan #MeToo hareketi de bulunuyor.