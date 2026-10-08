Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

Merakla beklenen 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı açıklandı. Ödüle bu yıl, Kanadalı bir şair, deneme yazarı, çevirmen ve klasik edebiyat profesörü olan Anne Carson layık görüldü.



Ayrıntılar geliyor…



NOBEL ÖDÜLLERİ 5 DALDA VERİLİYOR

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra, 29 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.



ADAY LİSTELERİ 50 YIL BOYUNCA GİZLİ TUTULUYOR



Bunlara ek olarak Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Ödüller 1901'den bu yana veriliyor. Ödüllerin verilmediği durumların çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti. Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.



Nobel adaylarının listesi kamuoyu ile paylaşılmıyor ve adayların isimleri 50 yıl boyunca gizli tutuluyor.