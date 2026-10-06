Nobel Fizik Ödülü astrofiziksel nötrino keşfine gitti
06.10.2026 13:26
2026 Nobel Fizik Ödülü, IceCube Nötrino Gözlemevi çalışmaları ve yüksek enerjili nötrinoların keşfi dolayısıyla Belçika asıllı Amerikalı fizikçi Francis Halzen'e verildi.
Belçika asıllı Amerikalı parçacık fizikçisi Francis Halzen, 2026 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bugün yaptığı açıklamada, Halzen'in "IceCube Nötrino Gözlemevi'ne belirleyici katkıları ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi" gerekçesiyle ödüllendirildiğini duyurdu.
Akademi tarafından seçilen fizik ödülü sahibi, 12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) tutarındaki para ödülünü de alacak.
Birden fazla kazananın olduğu yıllarda bu meblağ kazananlar arasında paylaştırılıyor.
Nobel Ödülleri , servetinin önemli bir bölümünü dinamitin icadıyla edinen İsveçli mucit ve girişimci Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda kuruldu.
İlk kez 1901 yılında verilen ödüller bilim, edebiyat ve barış alanlarındaki başarıları onurlandırırken, ekonomi ödülü daha sonra İsveç Merkez Bankası tarafından listeye eklendi.
Nobel'in vasiyetinde ağırlıklı bir yer tutan fizik ödülü, disiplinin en prestijli payelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Ödül, on yıllar boyunca insanlığın evrene dair kavrayışını kökten değiştiren keşifleri taltif etti.
Önceki yıllarda ödülü alanlar arasında Albert Einstein, Marie ve Pierre Curie, Max Planck ve Niels Bohr gibi modern fiziğin temellerini atan bilim insanları yer alıyor.
Geçen yılın fizik ödülü, kuantum fiziğinin ilkelerini deneysel olarak kanıtlayan ve yeni nesil bilgisayar ile dijital teknolojilerin geliştirilmesine zemin hazırlayan ABD merkezli araştırmacılar John Clarke, Michel Devoret ve John Martinis'e verilmişti.
TÖREN 10 ARALIK'TA STOKHOLM'DE DÜZENLENECEK
Fizik ödülü, dün duyurulan tıp ödülünün ardından bu yıl açıklanan ikinci Nobel oldu. Ödül takvimi çarşamba günü kimya alanıyla devam edecek.
Nobel madalyaları, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Stokholm'de düzenlenecek törenle İsveç Kralı 16. Carl Gustaf tarafından takdim edilecek.
Ödül dağıtımının ardından Stokholm Belediye Binası'nda geleneksel kutlama ziyafeti verilecek.
İsveç'te sunulmayan tek ödül niteliğindeki Nobel Barış Ödülü ise Oslo'da ayrı bir törenle sahiplerine iletilecek.