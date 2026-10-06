Nobel Fizik Ödülü astrofiziksel nötrino keşfine gitti

Nobel'in vasiyetinde ağırlıklı bir yer tutan fizik ödülü, disiplinin en prestijli payelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ödül, on yıllar boyunca insanlığın evrene dair kavrayışını kökten değiştiren keşifleri taltif etti.

Önceki yıllarda ödülü alanlar arasında Albert Einstein, Marie ve Pierre Curie, Max Planck ve Niels Bohr gibi modern fiziğin temellerini atan bilim insanları yer alıyor.

Geçen yılın fizik ödülü, kuantum fiziğinin ilkelerini deneysel olarak kanıtlayan ve yeni nesil bilgisayar ile dijital teknolojilerin geliştirilmesine zemin hazırlayan ABD merkezli araştırmacılar John Clarke, Michel Devoret ve John Martinis'e verilmişti.

TÖREN 10 ARALIK'TA STOKHOLM'DE DÜZENLENECEK

Fizik ödülü, dün duyurulan tıp ödülünün ardından bu yıl açıklanan ikinci Nobel oldu. Ödül takvimi çarşamba günü kimya alanıyla devam edecek.

Nobel madalyaları, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Stokholm'de düzenlenecek törenle İsveç Kralı 16. Carl Gustaf tarafından takdim edilecek.

Ödül dağıtımının ardından Stokholm Belediye Binası'nda geleneksel kutlama ziyafeti verilecek.

İsveç'te sunulmayan tek ödül niteliğindeki Nobel Barış Ödülü ise Oslo'da ayrı bir törenle sahiplerine iletilecek.