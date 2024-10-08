Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu: Kazananlar Hopfield ve Hinton

Nobel fizik ödülü sahiplerini buldu.

Amerikalı John Hopfield ve Kanadalı-İngiliz Geoffrey Hinton, öğrenebilen makineler konusundaki öncü çalışmaları ile Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.



Jüri, ikilinin “yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan temel keşifler ve icatlar için” onurlandırıldığını söyledi.

2024 Nobel Tıp Ödülü ise mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi çalışmalarından dolayı ABD’li Victor Ambros ve Gary Ruvkun’a verilmişti.



Ambros ve Ruvkun, gen düzenlemesinde önemli rol oynayan yeni bir küçük RNA molekülü mikroRNA'yı keşfetti ve bulguları yeni bir gen düzenleme prensibini ortaya çıkardı.

