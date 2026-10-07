Nobel kazandığını alışveriş yaparken öğrendi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Kimya Ödülü 'nün sahipleri açıklandı.



Merakla beklenen ödülü, "asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" çalışmalarıyla, Fransa'daki Paris-Sud Üniversitesi'nden 96 yaşındaki Henri Kagan ve Japonya'daki Tokyo Bilim Üniversitesi'nden Kenso Soai (76) kazandı.



ÖDÜLÜ KAZANDIĞINI ALIŞVERİŞ YAPARKEN ÖĞRENMİŞ



Ödülü kazandığını alışveriş yaptığı esnada öğrendiğini söyleyen Soai, "Bugün hayatımın en heyecanlı günü, ödülü Henri Kagan ile paylaşmaktan ⁠memnuniyet duyuyorum" dedi.



ÖDÜL KAZANDIRAN ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ



Amino asitler gibi bazı moleküller, birbirlerinin ayna görüntüsü olan iki varyant halinde bulunuyor ancak canlı organizmalar bu ayna görüntülerinden yalnızca birini içeriyor.



Kagan ve Soai, yaptıkları çalışmalar kapsamında, bu tür bir kimyasal asimetrinin nasıl oluşmuş olabileceğini ortaya koyuyor.



Kagan, kimyasal tepkimeleri yönlendirmek için geliştirdiği yeni yöntemle, birbirinin ayna görüntüsü olan moleküllerden birinin daha önce mümkün olduğu düşünülenden çok daha yüksek oranda elde edilmesini sağladı.



Bu keşif, ilaç, aroma, koku ve yeni malzemelerin üretiminde kullanılan kimyasal tepkimelerin geliştirilmesinde önemli rol oynuyor.



Soai ise olası ayna görüntülerinden yalnızca birinin oluştuğu ilk kimyasal tepkimeyi tasarladı.



"Soai tepkimesi" olarak bilinen bu yöntem, Akademi tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen "en dikkat çekici kimya deneylerinden biri" olarak nitelendiriliyor.



1.2 MİLYON DOLARLIK ÖDÜLÜ PAYLAŞACAKLAR



Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından belirleniyor. Kazananlar, birden fazla kişi olması hâlinde toplam ⁠12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1.2 milyon dolar) tutarındaki para ödülünün de sahibi oluyor.