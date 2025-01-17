Nobel ödüllü ekonomist uyardı: "Trump'a oy verenler dolandırılacak"

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'da köşe yazarı olan Nobel ödüllü ekonomi uzmanı Paul Krugman, bir podcast programına katıldı. Krugman burada, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya gümrük vergileri koymayı içeren ekonomik planları hakkında konuştu.



Trump, Çin ve Kanada'ya ülkelerindeki uyuşturucunun ABD'ye girmesiyle mücadele etmeye başlayana kadar yüzde 25 gümrük vergisi uygulamak istediğini söylemişti.

"TRUMP'IN POLİTİKALARI BERBAT"



Krugman programda, "Trump'ın gerçekten radikal politikaları olacak. Ben açıkçası bunların berbat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Amerikalılar enflasyonun günlük hayatlarını hala etkilediğini iddia etmeye devam ederken Krugman, ABD'nin COVID-19 salgını göz önüne alındığında o kadar da kötü durumda olmadığını söylüyor.



Krugman, "Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında ekonomik hissiyatta ani bir değişim görüyoruz; Cumhuriyetçiler artık ekonominin harika olduğunu söylerken Demokratlar enflasyondan ve Trump'ın politikalarının etkilerinden endişe duyduklarını söylüyor." ifadelerini kullandı.

"HAYATINI İNSANLARI DOLANDIRMAK ÜZERİNE KURDU"



Krugman, Trump'a oy verenlerin ondan yardım almak için boşuna umutlanmaması gerektiğini ima ederek, seçilmiş başkanın sunduğu ekonomik planla birçok kişinin "acımasızca dolandırılacağını" söyledi.



Trump'ın kariyerinin büyük bir kısmını müteahhitleri işe alıp onlara paralarını vermeyerek geçirdiğini ileri süren Krugman, "O, hayatını insanları dolandırmak üzerine kurdu." ifadelerini kullandı.

