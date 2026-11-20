Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği röportajda, Avrupa genelinde sokaklara dökülen gençlerin endişelenmekte haklı olduğunu ve geniş çaplı kaygılarının "meşru" temellere dayandığını söyledi.

Fransa ve Almanya'dan İtalya ile İspanya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yüz binlerce kişi, son haftalarda hızla tırmanan yaşam maliyetlerine, barınma krizine, düşük ücretlere, yetersiz eğitim bütçelerine ve iklim krizine tepki göstermek amacıyla meydanlara indi.

Paris'teki bir toplantı sırasında değerlendirmeler yapan 83 yaşındaki ABD'li ekonomist, genç kuşakların artan eşitsizlik, fahiş konut maliyetleri, iklim değişikliği ve benzeri küresel sorunların biçimlendirdiği bir dünyayı devraldığını belirtti.

"Özellikle Fransa'da, fakat aynı zamanda tüm Batı dünyasında sorunun bir parçası kuşaklar arası eşitsizliktir" diyen eski Dünya Bankası Başekonomisti ve 2001 Nobel Ekonomi Ödülü'nün ortak sahibi Stiglitz, gençlerin karşı karşıya kaldığı tabloyu "Konut edinmeye güçleri yetmiyor. Kendilerini üretken kılacak eğitimi alamıyorlar. Yapay zeka da yeni kaygı dalgalarına yol açıyor" sözleriyle özetledi.

Durgun ekonomik büyüme ve giderek açılan servet uçurumuyla birleşen bu baskıların, genç nesillerin ebeveynlerinin sahip olduğu yaşam standartlarına hiçbir zaman ulaşamayacağı yönündeki korkuları beslediğini vurgulayan Stiglitz, "Bütün bunların, özellikle de gençlerin protesto ettiği bu başlıkların meşru şikayetler olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.