Nobel ödüllü eski liderlerden Biden’a çağrı: Patentleri askıya alın, ülkeler aşılarını yapsın

Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu aşarken, birçok aşı şirketi pandemiyi sona erdirmek için milyarlarca doz aşı üretimi gerçekleştirmeye çalışıyor.



Birçok şirket, ürettikleri aşılarla virüse karşı koruma oranlarını açıklayarak insanlara Covid’in sona ermesi adına tünelin ucundaki ışığı görmelerini sağlıyor.



Bugüne kadar dünyada en çok aşı uygulayan ve elinde en fazla doz aşı bulunan ülke ABD’de Başkan Biden’a birçok çevreden fazla aşıları paylaşma çağrısı yapılırken şimdi de bugüne kadar 100’den fazla Nobel ödülü almış 75 eski dünya lideri Joe Biden’a yeni bir çağrıda bulundu.



Geçtiğimiz gün yayınlanan çağrı mektubunda Nobel ödüllü liderler Başkan Biden’a Dünya Ticaret Örgütü'ne göndereceği bir feragat yoluyla aşı patentlerini askıya alarak aşı bilgisinin ve teknolojisinin açık bir şekilde paylaşılması çağrısında bulundu.



‘SALGINA SON VERMEK İÇİN HAYATİ VE GEREKLİ BİR ADIM’



Yapılan çağrıda liderler, patentlerin askıya alınmasının ‘salgına son vermek için hayati ve gerekli bir adım’ olarak nitelerken bunun gerçekleşmesinin "hayat kurtaracağını ve dünyayı küresel sürü bağışıklığına doğru ilerleteceğini" belirttiler.



Halk Aşı İttifakı tarafından yayınlanan mektup, eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, eski Sovyetler Birliği Başkanı Mikhail Gorbaçov ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından imzalandı.



ASKIYA ALINIRSA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AŞI ÜRETEBİLİR



ABD Başkanı Joe Biden’ın Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) feragat göndermesi durumunda BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson gibi aşı şirketlerinin sahip olduğu fikri aşı mülkiyet haklarını askıya almalarına izin vererek, gelişmekte olan ülkelerin tedarik korkusu olmadan aşı ve tedavi üretmesine olanak tanıyacağı bildirildi.



Geçtiğimiz yılın sonlarında, Güney Afrika ve Hindistan DTÖ'ye "küresel olarak yaygın aşılama yapılıncaya kadar" patentleri askıya alma talebinde bulunan bir teklif sunmuş ancak kabul görmemişti.



EKONOMİ İÇİN REDDEDİLMİŞTİ



Mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği, yeni tıbbi teknolojilerin geliştirilmesi için oluşturulan ‘ekonomik teşvik paketlerini korumaları' gerektiğini savunarak böyle bir feragatnamenin verilmesini engellemek için oy kullandı.

ABD Ticaret Odası ise liderlerin ya da ülkelerin yaptığı önerileri "yanlış yönlendirilmiş" ve aşıları gelişmekte olan dünyayla paylaşma çabalarını "dikkatini dağıtma" olarak nitelendirdi.