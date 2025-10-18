Nobel ödüllü fizikçi 103 yaşında yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü fizikçi ve Nobel ödüllü bilim insanı Chen Ning Yang, 103 yaşında Pekin’de yaşamını yitirdi. Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, Yang’ın bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu.



1922 yılında Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinin Hefei kentinde doğan Yang, istatistiksel mekanik ve temel parçacık fiziğinde simetri ilkeleri üzerine yaptığı öncü çalışmalarla tanınıyordu.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ'NÜ KAZANMIŞTI



Yang, 1957 yılında meslektaşı Tsung-Dao Lee ile birlikte Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştü.

İkili, doğanın temel kuvvetlerinin “ayna simetrisi”ne uyduğu yönündeki yerleşik inancı yıkarak, sağ ve solun fizik yasalarında eşit olmadığını ortaya koymuştu.

MODERN PARÇAÇIK FİZİĞİNDE DEVRİM

Bu keşif, modern parçacık fiziğinde devrim niteliğinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi.



Bilim yolculuğu, Pekin yakınlarındaki Tsinghua Üniversitesi kampüsünde, matematik profesörü olan babasının akademik ortamında başladı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Çin’de tamamlayan Yang, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından burs kazanarak Chicago Üniversitesi’ne gitti.



Burada, dünyanın ilk yapay nükleer reaktörünü inşa eden İtalyan asıllı Amerikalı fizikçi Enrico Fermi’nin öğrencisi oldu.



1949’dan itibaren Princeton’daki Institute for Advanced Study ile çalışmaya başlayan Yang, 1955’te profesör unvanı aldı. Parite yasalarının çürütülmesinin ardından, sonraki yıllarda da kuramsal fiziğe yön veren çok sayıda önemli araştırmaya imza attı.