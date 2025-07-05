Nobel ödüllü fizikçi Hollanda vatandaşlığından çıkarıldı

Nobel Fizik Ödülü sahibi Andre Geim, Hollanda vatandaşlığından çıkarıldığını açıkladı. 13 yıl önce şövalyelik unvanını alabilmek için İngiltere vatandaşlığı alan Geim, bunun bir sonucu olarak Hollanda vatandaşı olamayacağını öğrendi.



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Geim, İngiltere vatandaşlığı almasının üzerinden yıllar geçmesine karşı yakın zaman öncesine kadar bunun sorun yaratacağına dair hiçbir emare olmadığını anlattı. Ardından ödüllü bilim insanına İngiltere’nin başkenti Londra’daki Hollanda Büyükelçiliği’ne pasaportunu teslim etmesi gerektiği, aksi takdirde “Interpol’den gelecek sonuçlarla” karşı karşıya kalacağı söylendi. Bunun sebebi ise Hollanda’nın çifte vatandaşlığı katı bir şekilde sınırlandırıyor olmasıydı.



“BU, ÇOK ÜZÜCÜ VE TUHAF BİR KARAR”



E-posta yoluyla açıklama yapan Geim, “Kişisel olarak kendimi (bu sırayla olmak üzere) Hollandalı-İngiliz bir Nobel Ödülü kazananı olarak görüyorum. Hollanda’daki tarihim ve orada yaşayıp çalışmış olmam kalbime çok yakın” diye konuştu. Vatandaşlıktan çıkarılma kararını da değerlendiren bilim insanı, bunun “çok üzücü ve tuhaf” olduğunu söyledi.



Geim, 1958 yılında Rusya’da Alman asıllı bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Bilim insanı, Hollanda’daki Radboud Üniversitesi’nde çalışma yürüttüğü 1990’lı yıllarda Hollanda vatandaşlığı almıştı.



2010 yılında artık İngiltere’de çalışan Geim ve Konstantin Novoselov, dünyanın en ince ve güçlü materyali olan grafen üretme konusundaki deneyleri dolayısıyla Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştü.



“SIR” UNVANI İÇİN İNGİLTERE VATANDAŞI OLDU



Geim’a daha sonra bilime katkılarından ötürü Hollanda tarafından da şövalyelik verilmişti. 2001 yılında Manchester Üniversitesi’nde çalışmak için İngiltere’ye taşınan bilim insanı, sorunların kendisine İngiltere tarafından da şövalyelik teklif edildiğinde başladığını söyledi. Fakat Geim, bu “sorunu” bundan ancak yıllar sonra öğrenecekti.



İngiliz olmayan bir kişi şövalyelik alabilse de “Sir” ya da “Dame” unvanlarını kullanma hakkı sadece vatandaş olanlara veriliyor. Geim da bu sebeple İngiltere’den vatandaşlık almıştı. Ancak İngiltere vatandaşlığı da almış olması çifte vatandaşlığı kısıtlama konusunda katı kuralları olan Hollanda açısından sorun yarattı.

Gönüllü olarak bir başka vatandaşlık alınması Hollanda vatandaşlığının otomatik olarak kaybedilmesi sürecini beraberinde getiriyor.

