Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs öldü

Higgs'in 1964'te ortaya attığı teori, yaklaşık 50 yıl sonra İsviçre'de yapılan "big bang" deneyiyle kanıtlandı. Avrupa Nükleer Araştırmalar Örgütü CERN (sern), "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı" adı verilen 27 kilometrelik dev tünelde, "big bang" yani "büyük patlama" deneyi yaptı.



Deneye katılan bilim insanları, 2012'de Higgs parçacığının bulunduğunu ilan etti. Higgs, 1964'te, Edinburg Üniversitesi tarafından yayımlanan makalesiyle, daha sonra Higgs bozonu olarak anılacak, maddeye kütle kazandıran yeni bir atom altı parçağın varlığı teorisini ortaya atmıştı. 2012'de ispatlanan teori, sonraki yıl Higgs'e Nobel Fizik ödülünü getirdi.