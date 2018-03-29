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Nobel ödüllü Malala 6 yıl sonra Pakistan'ı ziyaret ediyor

ntv.com.tr, NTV Haber

Dünya
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Kız çocuklarının eğitim hakkını savunduğu için Taliban'ın saldırısına uğrayan Malala Yusufzay, 6 yıl sonra ülkesi Pakistan'ı ziyaret etti.

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, Taliban tarafından 6 yıl önce vurulması sonrası ilk kez ülkesi Pakistan'ı ziyaret ediyor.

20 yaşındaki Malala için Pakistan Benazir Butto Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Yerel basın Malala ve ailesinin 15 araçlık konvoyunu görüntüledi.

Malala Pakistan'a gittikten birkaç saat sonra Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'yle biraraya geldi. Malala'nın ziyaretinin 4 gün sürmesi bekleniyor.

Malala Yusufzay Batı yanlısı görüşleri nedeniyle Taliban tarafından 2012'de başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Malala, Pakistan'da kız çocuklarının eğitimini savunuyordu. Taliban saldırı girişiminin ardından yayınladığı açıklamada Malalay'ın ölmemesi halinde tekrar hedef alınacağını belirtmişti.

2014 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Malala şu anda ailesiyle birlikte İngiltere'de yaşıyor. Saldırıdan sonra Malala Vakfı'nı kuran Yusufzay, Pakistan, Afganistan Nijerya, Kenya ve Ürdün gibi ülkelerde kız çocuklarının eğitim alabilmesi için çalışmalar yürütüyor.

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