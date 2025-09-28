Nobel ödüllü Perez, Netanyahu'nun tutuklanması için harekete geçti

Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel ve insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tutuklanmasını istiyor.

Perez, Netanyahu'nun ülkeye planlanan ziyareti öncesi federal mahkemeye başvurarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarının uygulanmasını ve İsrail başbakanının soykırım ile savaş suçlarından tutuklanmasını talep etti.

Devlet Başkanı Javier Milei ve hükümetini eleştiren 93 yaşındaki Perez, şunları söyledi: "Netanyahu, Devlet Başkanı Milei’nin davetiyle buraya gelmek istiyor. Eğer gelirse elbette tepki göstereceğiz ve umuyoruz ki ülkeye gelmez. Diyelim ki geldi, bu da bir ihtimaldir çünkü Arjantin hükümeti, Netanyahu’nun ziyaretinde UCM kararlarını uygulamayacağını duyurdu. Oysa UCM’nin bu konudaki görüşü zaten belli."



Perez, Milei’nin İsrail ve ABD ile sıkı müttefiklik içinde olduğuna, bunun demokrasi açısından olumlu tablo oluşturmadığına işaret etti.

ABD’nin tutumunu da eleştiren Perez, "Bugün ABD, Birleşmiş Milletler’de (BM) vetosunu kullanarak İsrail’i destekliyor ve bu da çözümün önündeki en büyük engeli oluşturuyor" dedi.

"BM HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR"

Perez, İsrail'in tarih boyunca hiçbir zaman Filistin Devletinin kurulmasını istemediğine dikkati çekti, "Barış için kurulan BM, gelinen noktada hayal kırıklığı yaratıyor ve bu durum son derece tehlikeli" diye ekledi.

Perez, Arjantin’deki Yahudilerin Gazze konusunda farklı düşündüklerini, tüm Yahudilerin bu soykırımı desteklemediğini söyledi.



Perez, Gazze’de insanların yalnızca kurşunla değil açlıkla da hayatını kaybettiğini belirterek, bu nedenle yiyecek götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'nun misyonunun çok değerli olduğunu vurguladı.

